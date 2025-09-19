Працевлаштування випускників із порушеннями слуху: досвід Миколаївського професійного промислового ліцею

Миколаївський професійний промисловий ліцей (МППЛ) – єдиний у регіоні профільний заклад професійної освіти, який готує робітників для сфери громадського харчування та ресторанного господарства, водночас забезпечуючи інклюзивне навчання для молоді з порушеннями слуху. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

З 2002 року ліцей щороку відкриває групи за професією «Кондитер», де навчаються до 20 осіб з особливими освітніми потребами. За цей час професію опанували майже 250 випускників з порушеннями слуху. Навчання супроводжується перекладачами жестової мови, використанням візуалізації, адаптованими навчальними матеріалами та індивідуальним підходом викладачів, які пройшли підготовку та мають навички роботи з такими учнями.

Особливе місце займає виробнича практика: учні працюють у майстернях ліцею та на підприємствах громадського харчування міста. Робоче середовище на таких базах адаптують – забезпечують інструктаж, супровід майстрів і перекладачів, а також командну роботу з іншими студентами.

З питань працевлаштування ліцей також активно допомагає випускникам з порушенням слуху. Це відбувається через діючий при закладі Центр професійної кар’єри, який інформує, консультує і сприяє пошуку робочих місць. Здобувачі освіти з порушенням слуху отримують в Центрі консультації щодо складання резюме, підготовки до співбесіди з урахуванням слухового дефіциту, а також інформаційну підтримку щодо вакансій.

Ліцей співпрацює з підприємствами, готовими надавати робочі місця людям з інвалідністю. У 2025 році п’ять випускників із порушенням слуху були працевлаштовані до пекарні «Рум’яний хліб». Після закінчення ліцею продовжується спостереження за життєвим та професійним шляхом випускників через отримання зворотного зв’язку, щоб покращувати підхід до навчання цієї категорії здобувачів освіти.

Для учнів із порушеннями слуху важливою є не лише професійна підготовка, а й соціальна адаптація. У ліцеї працюють соціальний педагог та психолог, а також налагоджена співпраця з громадською організацією «Миколаївська обласна організація Українського товариства глухих» (УТОГ).