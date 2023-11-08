Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.

Про це на брифінгу розповіла виконуюча функції і повноваження начальника Вознесенської райвійськадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

За її словами, нова сонячна станція посилить енергонезалежність місцевого комунального підприємства «Водопостачання м. Вознесенська».

— У нас усі громади працюють з донорами не тільки у плані відновлення, а і у плані покращення. От наприклад зараз Вознесенська міська рада і Доманівька селищна рада спільно з програмою GIZ реалізують прокти. Вознесенська міська рада по цій програмі реалізує будівництво станції сонячних батарей для свого комунального підприємства водопостачання, — сказала Антоніна Шарата.

Зазначимо, що GIZ — Німецьке товариство міжнародного співробітництва, що підтримує Україну у декількох напрямках. Зокрема, це організація надійного забезпечення людей електроенергією, ліками та тимчасовим житлом, а також оснащення служб надзвичайних ситуацій та підрозділів пожежної охорони. Разом з тим GIZ бере участь у відбудові країни та надає консультаційну підтримку з проведення реформ, які повинні забезпечити наближення України до Європейського Союзу (ЄС).

Нагадаємо, за підтримки Німецького товариства співробітництва у Миколаєві стартував проект «‎Амбасадори міста Миколаєва»‎ для малих та середніх підприємств, які представляють морську галузь.

Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.