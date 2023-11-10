Італійські архітектори, в рамках проектів відновлення Миколаєва, напрацювали візуалізацію майбутнього культурного простору у палаці культури «Корабельний».

Про це розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров телеканалу «МАРТ».

Як відомо, «Корабельний» було пошкоджено 5 липня 2022 року внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами.

Юрій Любаров наголосив, що поки палац культури не включили до проекту відновлення Миколаєва, однак це питання постійно обговорюється. Тому начальник управління сподівається, що його буде внесено до переліку об’єктів у програмі відбудови міста, як і палац культури «Молодіжний».

— Якщо казати про будівлю і палацу культури «Молодіжний», яка знаходиться в такому поганому стані, і будівлю палацу культури «Корабельний», яка була розбомблена вже під час війни, то ці проєкти постійно обговорюються на зустрічах, і постійно пропонується теж включити їх в роботу з відновлення міста Миколаєва. Робота по цьому ведеться, і по ПК «Корабельний» навіть є вже якісь пропозиції італійських архітекторів, — сказав Юрій Любаров.

За його словами, попри значні руйнування ПК «Корабельний» продовжує свою роботу і, навіть, готується до опалювального сезону.

— Фактично частина приміщень збереглась. І навіть є можливість їх опалювати зимою. Тому деякі колективи будуть працювати, — наголосив він.

Крім того, Юрій Любаров анонсував проєкт для залучення громадян до культурної діяльності у складі миколаївських колективів.

— Ми зараз будемо робити таку рекламну кампанію, будемо залучати усіх бажаючих до колективів палаців культури. Колективи працюють, філії працюють, — розповів начальник управління.

Нагадаємо, у березні цього року Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше, українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний». У своєму проєкті архітектора запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».