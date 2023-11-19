У Миколаєві благодійний фонд Sweetanok розробить два робочих проекти для відновлення шкіл № 7 і № 48, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Про це розповів головний архітектор Миколаєва Євген Поляков в інтерв'ю виданню Pragmatika.

Головний архітектор міста наголосив, що вже розпочато погодження технічних аспектів та збір вихідних даних для розробки концепцій та робочих проєктів для відновлення шкіл.

Школа №48 Школа №48

— Заплановане напрацювання концептів, а пізніше — робочих проєктів для реконструкції зруйнованих шкіл № 7 і № 48, обидві наразі не працюють. 48-ма школа до великої війни приймала близько 900 дітей і була зруйнована ракетними обстрілами, — розповідає головний архітектор міста.

Зазначається, що благодійний фонд Sweetanok спеціалізується на будівництві житла для зруйнованих війною українських громад і розроблення інноваційних стратегій міського планування, для цього залучаються кошти із США.

Крім того, налагодити співпрацю міської влади з благодійним фондом Sweetanok допомогли київська архітекторка Олена Олійник і архітектор Аркадій Пекер.

Очікується, що спільні зусилля призведуть до розробки концепцій та подальших робочих проєктів, які відповідатимуть сучасним стандартам освіти і забезпечать належні умови для навчання дітей в майбутньому.

Раніше повідомлялось про те, що на час війни в Миколаєві законсервують вцілілу частину будівлі школи №48 в Корабельному районі, яка постраждала внаслідок ракетного удару російських військ. Фахівці управління з надзвичайних ситуацій планують обрушити одну стіну школи, яка є аварійною і небезпечною.