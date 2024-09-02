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Уряд компенсує аграріям 100% витрат на розмінування сільськогосподарських земель

Розмінування сільськогосподарських земель. Архівне фото «НикВести»Розмінування сільськогосподарських земель. Архівне фото «МикВісті»

Уряд України вирішив повністю покрити витрати аграріїв на розмінування сільськогосподарських земель. Раніше компенсація становила до 80% витрат.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Відповідно до нових умов програми, до участі можуть бути допущені фермери, які мають податковий борг зі сплати земельного податку або єдиного податку IV групи. Крім того, торги на закупівлю послуг з розмінування мають проводитися через систему Prozorro з участю не менше двох учасників.

«Ми повністю покриваємо вартість гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення для агровиробників, які лише планують очищувати свої ділянки. Держава покриє оплату таких послуг, щоб фермери могли вже наступного сезону сіяти та збирати урожай на очищених ділянках», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Постанова уряду набирає чинності з моменту публікації. Це дозволить Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити перші тендери на закупівлю послуг розмінування через Prozorro. На сьогоднішній день фермери подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

Програма доступна для фермерів, чиї землі знаходяться на деокупованих територіях, де після нетехнічного обстеження підтверджено або є ймовірність забруднення вибухонебезпечними предметами. Ділянки повинні бути поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Читайте статтю «НикВести» «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі».

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