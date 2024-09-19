За тиждень аграрії Миколаївщини подали 229 заявок на держпідтримку

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Протягом тижня аграрії Миколаївської області подали 229 заявок на держпідтримку: 217 з території можливих бойових дій та 12 — активних бойових дій.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Всього заявки подали 1,4 тисячі агровиробників з Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей. Від аграріїв Луганської області не надійшло жодної заявки. Загальна сума, на яку подані заявки, складає більш ніж 923,6 мільйона гривень.

У сусідній Херсонській області аграрії подали 128 заявок. Найбільше заявок у Харківській області — 522, а найменше у Чернігівській області — 44.

Аграрії претендують на грошову підтримку з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь в Державному аграрному реєстрі.

Інфографіка: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.