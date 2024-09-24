У Миколаєві хочуть провести конкурс для пошуку підрядника, який безоплатно встановить котельні у трьох лікарнях

Модульні котельні. Фото для ілюстрації/Фото: «Миколаївоблтеплоенерго»

У Миколаєві хочуть знайти підрядника, який безкоштовно встановить та обслуговуватиме котельні у трьох міських медичних закладах: лікарні швидкої медичної допомоги, лікарнях №4 та №5.

Про це йшлося під час засідання комісії Миколаївської міськради з питань охорони здоровʼя та соціального захисту населення, пишуть «МикВісті».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов розповів, що котельні для лікарень отримали ще у 2023 році від Міжнародної організації з міграції. Однак встановлення однієї такої котельні сьогодні коштує близько 3 мільйонів гривень.

— У 2023 році Миколаїв отримав ці три блочно-модульні котельні від Міжнародної організації з міграції. Ці котельні були поставлені на баланс вказаних трьох лікарень. Але проєкт не передбачав питання монтажу цих котелень, а вартість монтажу, за інформацією заводу-виробника, близько 3 мільйонів кожна, — сказав Ігор Набатов.

Він розповів, що розпорядженням міського голови було створено робочу групу, яка спільно з департаментом ЖКГ, представниками лікарень та управлінням охорони здоровʼя прийняли рішення про необхідність пошуку субʼєкта господарювання, який встановить та обслуговуватиме котельні безоплатно.

— Було прийняте рішення щодо прийняття необхідного положення про проведення конкурсу, в рамках якого ми зможемо визначити субʼєкт господарювання, який встановить безоплатно, а потім буде забезпечувати обслуговування цих котелень, — пояснив Ігор Набатов.

Члени комісії підтримали положення. Питання розглянуть на майбутній сесії міськради.

Нагадаємо, для безперебійного проходження опалювального сезону комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» передали шість модульних котелень.

Що відомо про опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.