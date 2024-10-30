В мінгромад презентували дорожню карту відновлення авіаперельотів в умовах війни

Обговорення дорожньої карти відкриття українського повітряного простору. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Міністерство розвитку громад та територій України представило у Варшаві дорожню карту для відкриття українського повітряного простору під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що економічний радник Посольства США в Україні, Мері Елізабет Медден, наголосила на важливості підтримки України у відновленні цивільної авіації та заявила про готовність Сполучених Штатів надати необхідну експертну й технічну допомогу.

Обговорення перспектив відкриття повітряного простору України. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Обговорення перспектив відкриття повітряного простору України. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Обговорення перспектив відкриття повітряного простору України. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

В свою чергу, віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що на сьогодні збереження авіаційної інфраструктури є стратегічним завданням.

«Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план», — наголосив Кулеба.

Захід відбувся за підтримки Посольства США, спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних Сил та керівництвом міжнародних аеропортів. Загалом були присутні близько ста представників авіагалузі, серед яких — регулятори з ЄС, Великої Британії та США, а також керівники авіакомпаній, страхових, лізингових компаній і виробники літаків.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній раді планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.