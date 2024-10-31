Український застосунок «Дія»  — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME, — Федоров

Український застосунок «Дія» увійшов до рейтингу TIME Best Inventions 2024 у категорії «Застосунки та програмне забезпечення». Визнання отримав за функцію «Шлюб онлайн» — першу у світі можливість укладення шлюбу повністю в цифровому форматі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Дія» стала одним із найкращих винаходів світу, за версією TIME. Фото: Михайла Федорова

Він відзначив, що щороку TIME обирає 200 новаторських рішень, які змінюють світ.

«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу — наша українська Дія. Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще», — Федоров.

Раніше повідомлялось, що мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».

Раніше, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».

Крім того, українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла через сайт «Дії».