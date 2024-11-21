У Первомайську планують затвердити Стратегію розвитку до 2027 року: на її реалізацію треба понад ₴6 млрд

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Фото travels.in.ua

Первомайська міськрада планує затвердити Cтратегію розвитку Первомайської територіальної громади до 2027 року, над якою працювали з березня 2024.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міськради, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що Стратегію розвитку Первомайській громаді допомогли розробити фахівці Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Загалом, вона включає 150 ідей проєктів, на які громаді необхідно 6,7 мільярдів гривень.

Напрямки та проєкти, які потребують найбільших витрат:

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Житлово-комунальне господарство — на ці проєкти необхідно найбільше коштів — 5,3 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень планується витратити на централізоване водопостачання та відведення, а також 40 мільйонів гривень на реконструкцію кінотеатру «Космос». Одним із ключових проєктів є будівництво житлового багатоквартирного комплексу для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, на що потрібно 3,3 мільярда гривень.

— на ці проєкти необхідно найбільше коштів — 5,3 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень планується витратити на централізоване водопостачання та відведення, а також 40 мільйонів гривень на реконструкцію кінотеатру «Космос». Одним із ключових проєктів є будівництво житлового багатоквартирного комплексу для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, на що потрібно 3,3 мільярда гривень. Медицина — на покращення медичних закладів громади необхідно виділити 406 мільйонів гривень. Очікується, що кошти підуть на поточні та капітальні ремонти медичних установ, облаштування прилеглих територій та технічне обладнання.

— на покращення медичних закладів громади необхідно виділити 406 мільйонів гривень. Очікується, що кошти підуть на поточні та капітальні ремонти медичних установ, облаштування прилеглих територій та технічне обладнання. Освіта — на розвиток освітніх закладів передбачено 109 мільйонів гривень, які планують витратити на капітальні ремонти шкіл, будівництво нових укриттів у ліцеї «Ерудит» та гімназіях №4 і №2.

— на розвиток освітніх закладів передбачено 109 мільйонів гривень, які планують витратити на капітальні ремонти шкіл, будівництво нових укриттів у ліцеї «Ерудит» та гімназіях №4 і №2. Житло для дітей-сиріт — передбачено 15 мільйонів гривень на будівництво житла для дітей, які залишилися без батьківської опіки.

— передбачено 15 мільйонів гривень на будівництво житла для дітей, які залишилися без батьківської опіки. Транспортна інфраструктура — на ремонт доріг та мостів, а також на інші проекти розвитку транспортної мережі громади виділять 300,3 мільйона гривень.

— на ремонт доріг та мостів, а також на інші проекти розвитку транспортної мережі громади виділять 300,3 мільйона гривень. Індустріальний парк — планується розмістити індустріальний парк на земельній ділянці площею 33,4 гектари, що також потребує значних інвестицій.

— планується розмістити індустріальний парк на земельній ділянці площею 33,4 гектари, що також потребує значних інвестицій. Полігон твердих побутових відходів (ТПВ) — на будівництво полігону для збору і утилізації ТПВ обсягом 400 тис. м³ передбачено 25 мільйонів гривень.

Надалі, згідно з текстом проєкту рішення міськради, структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи та організації громади усіх форм власності зобовʼязуються враховувати основні положення Стратегії при розробці бюджету, програми економічного та соціального розвитку громади та місцевих програм.

Нагадаємо, проєкт будівництва житлового комплексу для внутрішніх переселенців у Первомайську, розроблений департаментом архітектури ще у 2022 році, передбачає будівництво 26 житлових корпусів з 1703 квартирами для переселенців. Він включає всі заходи доступності для маломобільного населення та укриття в кожному будинку. Однак за майже два роки ніхто з інвесторів та міжнародних партнерів не виявив бажання профінансувати будівництво такого житлового мікрорайону.

Стратегія розвитку Миколаєва

Нагадаємо, що у квітні цього року у Миколаєві завершили роботу з розробки Стратегії розвитку міста до 2027 року, над якою працювали майже 10 місяців фахівці міськради, представники громадськості та наукових інституцій, експерти, в тому числі залучені від міжнародних організацій та компаній — ПРООН, Європейська економічна комісія ООН, One Works, COWI.

«МикВісті» вирішили детально дослідити документ, який містить перелік проєктів та заходів для розвитку міста, а також дізнатись думки депутатів стосовно розробленої Стратегії. Читайте матеріал «МикВісті» «Тротуарна плитка, ремонт мосту та нові укриття. Що в стратегії розвитку Миколаєва на найближчі 4 роки».