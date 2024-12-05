У Миколаєві обговорили майбутнє громад на воркшопі із соціальних інновацій

У Миколаєві обговорили майбутнє громад на воркшопі. Фото: Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу

4 грудня в Миколаєві відбувся воркшоп «Інноваційний обід: готуємо інновації разом», де громадські організації, експерти та представники місцевих установ вивчали інноваційні підходи для розвитку громад.

Захід організували за підтримки Програми розвитку ООН та Української Асоціації Центрів Підтримки Бізнесу.

«Ми хочемо, щоб наше місто мало майбутнє, а це неможливо без інновацій і системного розвитку. Якщо наші діти не захочуть залишатися в цьому місті, то нам нема чого тут робити. Тому ми маємо докласти всіх зусиль, аби розвивати наше місто та створювати для нього майбутнє», — наголосила заступниця директора департаменту міського голови Миколаївської міськради Наталія Ухмановська.

Захід став частиною пілотного проєкту, що реалізується в Миколаївській, Одеській і Чернігівській областях.

«Це пілотний проєкт, і Миколаїв став його частиною завдяки потужному інноваційному мисленню громадянського суспільства. Ми сподіваємося, що зможемо поділитися нашим досвідом з колегами та створити нові можливості для розвитку громадського життя», — підкреслив голова експертно-громадської Ради Артем Ващиленко.

Організатори зазначили, що ключовим завданням воркшопу стало впровадження соціальних інновацій для відновлення післявоєнних громад. Практичну частину заходу провела експертка Наталія Тішкова, яка презентувала авторську матрицю проєктів соціальних інновацій. Учасники отримали інструменти для перетворення ідей у реальні проєкти.

У Миколаєві обговорили майбутнє громад на воркшопі. Фото: Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу У Миколаєві обговорили майбутнє громад на воркшопі. Фото: Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу У Миколаєві обговорили майбутнє громад на воркшопі. Фото: Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу

Представник Accelerator Lab Програми розвитку ООН Еміль Коренів додав, що такі ініціативи спрямовані не лише на відновлення, а й на сприяння інтеграції до ЄС.

«Ми хочемо знайти креативність місцевих громадських організацій та ініціативних груп, які вже сьогодні роблять щось нове й цікаве», — наголосив він.

Якщо ініціатива буде успішною, планується створення мережі локальних інноваційних груп, які використовуватимуть досвід громад та міжнародні напрацювання. Наступний етап проєкту відбудеться в Одесі, де учасники продовжать роботу над новими рішеннями.

Раніше повідомлялось, що міжнародна команда експертів у рамках проєкту #UN4Mykolaiv, який реалізується під егідою Європейської економічної комісії ООН, розробляє п’ять пілотних проєктів для Миколаєва.