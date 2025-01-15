На Миколаївщині шукають донора, який побудує нову школу на місці зруйнованої у Червоній Долині

Руїни, на які перетворилася школа у Червоній Долині, скриншот з відеоісторії savED

Замість зруйнованої російським обстрілом будівлі ліцею у селі Червона Долина Миколаївської області планують побудувати новий навчальний заклад. Наразі сільська рада шукає донора, який профінансує ці роботи.

Відповідну інформацію у січні 2025 року розмістили на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

На місці зруйнованої школи хочуть побудувати дво- або триповерхову будівлю у формі літери «П». На території нового ліцею планують зробити декілька корпусів: для старшої та молодшої школи з відкритими терасами, а також – для загального користування.

У підвалі навчального закладу хочуть зробити протирадіаційне укриття на 330 осіб.

Руїни, на які перетворилася школа у Червоній Долині, скриншот з відеоісторії savED

Серед іншого там планують побудувати гараж для шкільного автобуса, звести інженерні споруди (модульна котельна на твердому паливі, пожежні резервуари, очисні споруди зливових вод), зробити майданчики, комплексний благоустрій території ліцею, влаштувати шкільну огорожу, системи підпірних стінок та водовідведення.

Наразі ще немає донора, який би відгукнувся на цю пропозицію, а також у системі DREAM відсутня інформацію про вартість цих робіт та проєктну документацію. Однак відомо, що питанням відновлення школи у Червоній Долина займається благодійний фонд savED. Адже Доступу до навчання в населеному пункті потребують 154 дитини. Фонд, зокрема створив там ігровий майданчик для тимчасової школи.

Нагадаємо, Червона Долина — село в Баштанському районі, яке 8 місяців безперервно обстрілювали і лише в серпні 2023 року туди стали повертатись люди: ремонтувати не лише житлові будинки, а й адміністративні будівлі.

Ліцей у селі Червона Долина зруйнувала російська ракета C-300 у березні 2022 року. Заклад не підлягає відновленню і потребує побудови з нуля.