Діти з Баштанки пішли у дитячий садок вперше за час повномасштабної війни
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- Даріна Мельничук
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13:08, 15 січня, 2025
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У Баштанці Миколаївської області 142 дитини почали ходити в дитячий садок вперше з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили представники благодійного фонду savED редакції «МикВісті».
Зазначається, що дитячий садок має укриття забезпечене вентиляцією та освітленням. У приміщенні є зручні меблі, настільні ігри, проєктор, щоб дивитися фільми і мультики, комп’ютер та генератор.
Також цей дитячий садок – єдиний у місті, що почав працювати, тому до нього ходять і діти з інших закладів дошкільної освіти, де немає укриттів.
Садок відкрили завдяки благодійному фонду savED, який у співпраці з німецькими партнерами та Баштанською міською радою облаштував укриття.
Нагадаємо, у Миколаєві за рік облаштували 55 укриттів у дитячих садках та школах міста. Цього року у планах ремонт ще в 27 закладах.
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