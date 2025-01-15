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Діти з Баштанки пішли у дитячий садок вперше за час повномасштабної війни

У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду «savED»У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду «savED»

У Баштанці Миколаївської області 142 дитини почали ходити в дитячий садок вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили представники благодійного фонду savED редакції «МикВісті».

Зазначається, що дитячий садок має укриття забезпечене вентиляцією та освітленням. У приміщенні є зручні меблі, настільні ігри, проєктор, щоб дивитися фільми і мультики, комп’ютер та генератор.

Також цей дитячий садок – єдиний у місті, що почав працювати, тому до нього ходять і діти з інших закладів дошкільної освіти, де немає укриттів. 

Садок відкрили завдяки благодійному фонду savED, який у співпраці з німецькими партнерами та Баштанською міською радою облаштував укриття. 

У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду «savED»У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду savED
У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду «savED»У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду savED
У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду «savED»У Баштанці 142 дитини почати ходити в дитячий садок. Фото представників благодійного фонду savED

Нагадаємо, у Миколаєві за рік облаштували 55 укриттів у дитячих садках та школах міста. Цього  року у планах ремонт ще в 27 закладах.

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