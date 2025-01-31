Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Через призупинення фінансування програм Агентства федерального уряду США (USAID) у Миколаєві заморожують проєкти на декілька мільйонів доларів.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив заступник міського голови Сергій Коренєв.

Як відомо, президент США Дональд Трамп в перший день на посаді призупинив іноземну допомогу іншим країнам, зокрема Україні. Мова йде про фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку – USAID. Для більшості українців це маловідома абревіатура, однак через неї надходили мільярди доларів. Всі проєкти агентства поставлено на паузу на 90 днів. За цей час має відбутися їх аудит, після чого проєкти або відновлять, або переглянуть.

— Це дійсно стало для нас трохи приголомшливо. По Миколаєву ми мали підписані меморандуми, і насправді є надія, що по ним буде відбуватися якийсь рух. Але, тим не менш, окрім меморандумів були ще плани й домовленості по тим проєктам, які працювали в партнерстві з USAID, – сказав Сергій Коренєв.

Загальна сума проєктів, реалізацію яких призупиняють у Миколаєві, сягає декількох мільйонів доларів, повідомив Сергій Коренєв.

— Тобто реально це декілька мільйонів доларів допомоги. Трошки порадувала та новина, що указ президента США ще оцінюється додатково й, можливо, деякі проєкти будуть запущені. Ми продовжуємо сподіватися, – сказав він.

Допомога від Агентства федерального уряду США, фото: USAID Україна / Facebook

Заступник міського голови навів декілька основних проєктів, які мали б реалізовувати у Миколаєві за фінансової підтримки США.

Паливо для генераторів

Миколаїв мав отримати близько 2 тисяч тонн палива для лікарень та об'єктів критичної інфраструктури міста, сказав Сергій Коренєв.

— Це приклади постачання палива для роботи генераторів у закладах охорони здоров'я і критичної інфраструктури. І це близько двох тисяч тонн палива, – сказав він.

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Шкільне обладнання

Водночас міські школи мали отримати спеціалізоване обладнання для навчальних класів, повідомив заступник мера.

— Були плани з налагодження системи STEM-освіти. Це практичні матеріали й обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії та математики. Це коштовне обладнання, величезна комплектація під кожен предмет, – сказав Сергій Коренєв.

Однак наразі можливість допомогти миколаївським школам з навчальним обладнанням розглядає Данія, додав заступник міського голови.

— Але ми не сидимо склавши руки й спілкуємося з іншими партнерами на рахунок того, щоб перекрити ці проєкти. Проєкт по STEM-освіті вже розглядається Данією. Можливо, вони нададуть позитивне рішення, – сказав він.

Обладнання за системою STEM-освіти, фото: Prometheanworld

Будматеріали для відновлення будинків

Миколаїв також очікував отримати будівельні матеріали для усунення наслідків ворожих обстрілів, додав Сергій Коренєв.

— Мала відбутися поставка: покрівельні матеріали, матеріали для мокрих робіт в приміщенні. Це матеріали для повноцінного усунення наслідків. Там досить такий широкий спектр. Мала відбутися велика поставка, – додав він.

Наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня 2025 року, фото: «МикВісті»

Допомога бізнесу

На початку 2025 року Миколаїв також підписав з Проєктом USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» меморандум, мета якого – надати підтримку місцевим підприємцям, які постраждали від війни й прагнуть відновити, розширити чи покращити свій бізнес.

— Так само у нас була запланована співпраця по підтримці середнього та малого бізнесу. І ви, мабуть, бачили підписаний меморандум з Миколаївською міською радою, який оголошувався на досить солідну суму, – додав Сергій Коренєв.

Допомога від Агентства федерального уряду США, фото: USAID Україна / Facebook

Які миколаївські громади та підприємства можуть залишитися без грантових коштів?

В тому числі фінансування припинили отримувати державні органи й організації у Миколаївській області, йдеться у матеріалі «Економічної правди».

Проєкт «Медійна програма в Україні». Кошти на її реалізацію отримували: ГО «Миколаївський центр журналістських розслідувань» та ПП «Николаевские новости». Програма покликана надати місцевим медіазасоби й можливості для того, щоб розширити доступ громадян до високоякісних новин та інформації. Вона є найбільшим проєктом з розвитку медіа в історії України.

Проєкт «Демократичне врядування у Східній Україні». Отримувачами є Миколаївська міська територіальна громада й Миколаївська міська рада. Він працює для зміцнення довіри між громадянами та урядом, посилення участі громадян у розвитку громад та економічного відновлення громад на підконтрольних Україні територіях півдня та сходу.

Проєкт «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)». Отримувачі: Баштанська міська рада, Березнегуватська селищна рада, Вознесенська міська рада, Галицинівська сільська рада, Снігурівська міська військова адміністрація, Шевченківська сільська рада, Широківська сільська рада. DOBRE працює для надання допомоги територіальним громадам в Україні, щоб долати виклики та використовувати можливості, які дає децентралізація, через поліпшення місцевого самоврядування і підвищення рівня залучення громадян до вироблення положень та прийняття рішень.

Одним з прикладом фінансування є створення у грудні 2024 року Громадської пекарні у Вознесенській громаді. Вона мала сприяти створенню нових робочих місць та наповненню місцевого бюджету.

Десерти в одній з кав'ярень Вознесенська, фото «МикВісті»

Проєкт «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування (ГОВЕРЛА)». Отримувачі: Миколаївська обласна військова адміністрація, Миколаївська міська рада, Новоодеська та Первомайська міські ради, Доманівська, Казанківська, Кривоозерська, Веселинівська, Воскресенська та Врадіївська селищні ради, Вознесенська та Південноукраїнська міські ради, Арбузинська, Березанська, Братська, Бузька, Вільнозапорізька, Володимирівська, Єланецька, Коблівська, Мигіївська, Мостівська, Первомайська, Прибужанівська, Синюхино-Брідська, Софіївська, Степівська, Широківська сільські ради. Передбачається, що кожна громада-партнерка отримає комплексну підтримку для посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування, вдосконалення управлінських практик, надання послуг та місцевого економічного розвитку. Підтримка областей, які сильно постраждали від війни, зосереджена на реконструкції та відновленні.

Південноукраїнська громада за проєктом «Говерла» у грудні 2024 року отримала чотири дизель-генераторні установки. Вони мають потужність 180 кіловатів, їх загальна вартість — 1,9 мільйона гривень.

Проєкт «Молодь як провідник української національної ідентичності». Отримувачі: Первомайська, Шевченківська, Галицинівська сільські ради.

Проєкт «Економічна підтримка України». Учасником на Миколаївщині є лише Кривоозерська селищна рада.

У «Проєкті енергетичної безпеки України» реципієнтами є акціонерне товариство «Миколаївобленерго», комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», приватне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ», Миколаївська обласна клінічна лікарня.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, станом на липень 2024 року, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки надало «Миколаївоблтеплоенерго»: автокран, екскаватор, аварійно-відновлювальну машину, екскаватор-навантажувач, 3 модульні котельні, 3 когенераційні установки, 3 генератори, 23 км сталевих труб, понад 400 кульових фланцевих кранів.

Проєкт «Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські засоби для українців (Безпечні та доступні ліки) — SAFE Med». Кошти на її реалізацію отримували: Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання, обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ, КП «Аптечне об’єднання «Фармація», ОКП «Фармація».

Проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні». Отримувачі: КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр».

Проєкт «REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я Україні». Учасником програми є департамент охорони здоровʼя Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».