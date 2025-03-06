У мерії Миколаєві відзвітували, що верифікували усі вулиці

Одна з вулиць Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Станом на 1 березня цього року у Миколаєві повністю верифікували міських топонімів, а саме 1129 вулиць. Водночас, із понад 184 тисяч будинків верифікацію пройшли трохи більше 7,5 тисяч, а з 76,6 тисяч існуючих адрес — лише трохи більше 3,2 тисяч.

Як повідомили у пресслужбі міській раді, внесення та перевірку даних до Єдиного державного адресного реєстру проводять фахівці департаменту архітектури та містобудування.

Карти з Єдиного державного адресного реєстру. Джерело: Миколаївська міська рада Карти з Єдиного державного адресного реєстру. Джерело: Миколаївська міська рада

У мерії відзначили, що Миколаїв став одним із перших великих міст України, які завершили верифікацію всіх вулиць.

«Місто займає 8 місце за кількістю вулиць серед інших великих міст загалом і наразі це 1129 топонімів. Також Миколаїв займає 4 місце серед рейтингу великих міст України за кількістю внесених та верифікованих адрес», — говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиць і провулків. До переліку увійшли 49 топонімів, які дублювалися.