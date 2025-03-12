  • середа

    12 березня, 2025

  • 17.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 17.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Пориви постійні», — UNICEF надасть ₴10 млн, щоб оновити водогін для Нового Бугу

Водопровід, фото: Агенція відновлення та розвитку інфраструктуриВодопровід, фото: Агенція відновлення та розвитку інфраструктури

Дитячий фонд ООН (UNICEF) надасть 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт водогону для міста Новий Буг у Миколаївській області. Ще 2 мільйони гривень на сплату податку виділять з місцевого бюджету. 

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив мер Нового Бугу Максим Лагодієнко. 

Наразі цей водогін знаходиться у зношеному стані, каже міський голова. 

— Це (водопровід, – прим.) від села Софіївки, від водосховища, до міста Новий Буг. Всього 15 кілометрів. Ця третя підкачуюча нитка водопроводу у вкрай жахливому стані. Там металева труба, пориви постійні. Ми заливали її чопиками, щоб втрат не було, але все ж проблема є, – повідомив Максим Лагодієнко

Наразі комунальне підприємство «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради вже оголосило тендер і шукає підрядника, який займатиметься капітальним ремонтом водогону, каже міський голова. Оголошена вартість робіт склала 11,4 мільйона гривень.  

— Ми свого часу розробили проєктно-кошторисну документацію з ремонту цієї нитки, але з війною не змогли вирішити це питання. Зараз до нас зайшло UNICEF. Вони нам допомагають фінансово. Наскільки я пам'ятаю, вони надають 10 мільйонів гривень, і 2 мільйони гривень з копійками виділяємо з бюджету ми – це ПДВ. Тому оголосили тендер на проведення робіт, щоб забезпечити сталу роботу водоканалу, – розповів Максим Лагодієнко

До цього у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України «МикВісті» повідомили, що Європейський інвестиційний банк надасть 13 мільйонів гривень на відновлення водопровідної мережі безпосередньо у селі Софіївка Первомайської громади Миколаївської області. 

У червні 2023 року повідомлялося, що у селі Софіївка Первомайського району виконують капітальний ремонт водопровідної мережі. Загальна кошторисна вартість ремонту склала 18 мільйонів 98 тисяч 558 гривень, з яких 4 мільйони 427 тисяч 300 гривень використали протягом 2021 – 2022 років.

Останні новини про: Відбудова

14 жителів Херсону отримають компенсацію за зруйноване житло
Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса
Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві знесли аварійну арку у «Казці», замість неї буде «легкий» металевий паркан

Аліса Мелік-Адамян
новини

Виконком не дозволив 5 підприємцям розмістити літні майданчики та МАФи у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Податки на зарплати склали 38% бюджету Миколаєва у минулому році

Катерина Середа
новини

Миколаїв отримав 15 генераторів від USAID для водоканалу та електротрансу

Аліна Квітко
новини

«Робота рятувальниці дала мені класний досвід»: Майор ДСНС із Миколаєва Бабій розповіла про участь в «МастерШеф»

Анна Гакман

Останні новини про: Відбудова

Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року
Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса
14 жителів Херсону отримають компенсацію за зруйноване житло

Податки на зарплати склали 38% бюджету Миколаєва у минулому році

53 хвилини тому

Виконком не дозволив 5 підприємцям розмістити літні майданчики та МАФи у Миколаєві

Аліна Квітко

Головне сьогодні