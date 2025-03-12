«Пориви постійні», — UNICEF надасть ₴10 млн, щоб оновити водогін для Нового Бугу

Водопровід, фото: Агенція відновлення та розвитку інфраструктури

Дитячий фонд ООН (UNICEF) надасть 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт водогону для міста Новий Буг у Миколаївській області. Ще 2 мільйони гривень на сплату податку виділять з місцевого бюджету.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив мер Нового Бугу Максим Лагодієнко.

Наразі цей водогін знаходиться у зношеному стані, каже міський голова.

— Це (водопровід, – прим.) від села Софіївки, від водосховища, до міста Новий Буг. Всього 15 кілометрів. Ця третя підкачуюча нитка водопроводу у вкрай жахливому стані. Там металева труба, пориви постійні. Ми заливали її чопиками, щоб втрат не було, але все ж проблема є, – повідомив Максим Лагодієнко.

Наразі комунальне підприємство «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради вже оголосило тендер і шукає підрядника, який займатиметься капітальним ремонтом водогону, каже міський голова. Оголошена вартість робіт склала 11,4 мільйона гривень.

— Ми свого часу розробили проєктно-кошторисну документацію з ремонту цієї нитки, але з війною не змогли вирішити це питання. Зараз до нас зайшло UNICEF. Вони нам допомагають фінансово. Наскільки я пам'ятаю, вони надають 10 мільйонів гривень, і 2 мільйони гривень з копійками виділяємо з бюджету ми – це ПДВ. Тому оголосили тендер на проведення робіт, щоб забезпечити сталу роботу водоканалу, – розповів Максим Лагодієнко.

До цього у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України «МикВісті» повідомили, що Європейський інвестиційний банк надасть 13 мільйонів гривень на відновлення водопровідної мережі безпосередньо у селі Софіївка Первомайської громади Миколаївської області.

У червні 2023 року повідомлялося, що у селі Софіївка Первомайського району виконують капітальний ремонт водопровідної мережі. Загальна кошторисна вартість ремонту склала 18 мільйонів 98 тисяч 558 гривень, з яких 4 мільйони 427 тисяч 300 гривень використали протягом 2021 – 2022 років.