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В Одесі планують встановити модульні вбиральні з доступними кабінками

Громадська вбиральня в Києві. Ілюстративне фото: КП «Київводфонд»Громадська вбиральня в Києві. Ілюстративне фото: КП «Київводфонд»

Міська влада Одеси планує встановити автоматичні модульні вбиральні, серед яких будуть кабінки, адаптовані для людей з інвалідністю.

Як повідомили у міськраді, департамент міського господарства вже вивчив досвід Києва та презентував зразок вбиральні з двома кабінками. Зазначається, що одна з них буде просторою, щоб забезпечити комфортний доступ для людей на візках або батьків із дитячими колясками.

Модулі виготовлять із антикорозійного металу, вони матимуть автоматичну систему прибирання, сенсори руху та кнопку виклику оператора.

«Металева антикорозійна кабінка оснащена функцією автоматичного прибирання, сенсорами руху для кожного функціоналу, а також системою автоматичного розблокування через 15 хвилин. Вона також має кнопку виклику оператора та модуль для безготівкового розрахунку», — йдеться у повідомленні.

Пропозицію встановлення таких вбиралень на Соборній площі, у Міському саду, на Приморському бульварі та проспекті Українських Героїв винесуть на розгляд депутатів Одеської міської ради.

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

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