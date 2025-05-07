Миколаївський вокзал потрапив на мапу безбар’єрності від «Укрзалізниці» та ЛУН

Приміщення Миколаївського залізничного вокзалу. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій. Ініціатива реалізована «Укрзалізницею» спільно з командою ЛУН.

Як повідомили у пресслужбі компанії, оновлена мапа охоплює вже 53 вокзали в різних містах України, зокрема й Миколаїв. Вона інформує про рівень доступності вхідних груп, кас, інформаційних стійок, залів очікування, укриттів, наявність ліфтів, пандусів, засобів посадки та висадки, кімнат для батьків із дітьми та вокзальних помічників.

Окрім того, для зручності пасажирів команда ЛУН створила 3D-моделі будівель вокзалів. Завдяки цим моделям можна оглянути вхідні зони, колії, орієнтуватися в просторі та навіть насолодитися архітектурними деталями станцій.

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