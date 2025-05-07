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Миколаївський вокзал потрапив на мапу безбар’єрності від «Укрзалізниці» та ЛУН

Приміщення Миколаївського залізничного вокзалу. Архівне фото: «МикВісті»Приміщення Миколаївського залізничного вокзалу. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій. Ініціатива реалізована «Укрзалізницею» спільно з командою ЛУН.

Як повідомили у пресслужбі компанії, оновлена мапа охоплює вже 53 вокзали в різних містах України, зокрема й Миколаїв. Вона інформує про рівень доступності вхідних груп, кас, інформаційних стійок, залів очікування, укриттів, наявність ліфтів, пандусів, засобів посадки та висадки, кімнат для батьків із дітьми та вокзальних помічників.

Інфографіка: «Укрзалізниця»Інфографіка: «Укрзалізниця»
Інфографіка: «Укрзалізниця»Інфографіка: «Укрзалізниця»
Інфографіка: «Укрзалізниця»Інфографіка: «Укрзалізниця»

Окрім того, для зручності пасажирів команда ЛУН створила 3D-моделі будівель вокзалів. Завдяки цим моделям можна оглянути вхідні зони, колії, орієнтуватися в просторі та навіть насолодитися архітектурними деталями станцій.

Нагадаємо, що на автостанції «Старосінна» в Одесі запровадили сервіс перекладу жестовою мовою. За допомогою QR-коду можна зв'язатися з перекладачем, який допоможе при придбанні квитка.

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