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У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершили облаштування безпечного укриття в одному з ясел-садків. Новостворений простір розрахований на 250 вихованців та працівників закладу.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, що у просторому приміщенні облаштували зручні місця для сидіння та відпочинку, система вентиляції, освітлення, санітарна зона, аптечка, ігрові куточки для дітей, запаси питної води, а також засоби зв’язку.

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

«Ми дбаємо, аби діти та працівники закладу мали надійне та комфортне укриття на випадок небезпеки. Це — не лише вимога часу, а й наша спільна відповідальність за життя та здоров’я малечі», — відзвітували в мерії.

Нагадаємо, у Корабельному районі Миколаєва завершили ремонт в укритті дитячого садочка.

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