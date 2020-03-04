|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:25
|Заход солнца:
|17:42
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.6 грн
|25 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.94 грн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Также ВОЗ попросила компании и правительства увеличить производство на 40% по мере роста числа случаев смерти от респираторных заболеваний.
Вирус продолжал распространяться в Южной Корее, Японии, Европе, Иране и Соединенных Штатах, и несколько стран сообщили о своих первых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего в общей сложности около 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может привести к пневмонии.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Также ВОЗ попросила компании и правительства увеличить производство на 40% по мере роста числа случаев смерти от респираторных заболеваний.
Вирус продолжал распространяться в Южной Корее, Японии, Европе, Иране и Соединенных Штатах, и несколько стран сообщили о своих первых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего в общей сложности около 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может привести к пневмонии.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%.