|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:25
|Заход солнца:
|17:42
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.6 грн
|25 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.94 грн
В Беларуси подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает Белта.
Издание отмечает, что все заболевшие вернулись из стран, в которых зафиксирован коронавирус.
— Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, - сказал министр.
28 февраля, в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
В Беларуси подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает Белта.
Издание отмечает, что все заболевшие вернулись из стран, в которых зафиксирован коронавирус.
— Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, - сказал министр.
28 февраля, в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.