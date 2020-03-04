В Беларуси подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает Белта.

Издание отмечает, что все заболевшие вернулись из стран, в которых зафиксирован коронавирус.

— Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, - сказал министр.

28 февраля, в Беларуси заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19, зараженный вирусом студент из Ирана.