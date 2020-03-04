Создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«MGM (американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer — ИФ), продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня заявили, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки глобального театрального рынка, релиз фильма «Не время умирать» откладывается до ноября 2020 года», — говорится в заявлении создателей ленты.

Премьера фильма состоится в Великобритании 12 ноября 2020 года, в США — 25 ноября 2020 года.

Между тем, как сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си, премьеру фильма перенесли из-за стремительного распространения коронавируса нового типа (COVID-19).

Отмечается, что 2 марта основатели двух популярных сайтов поклонников Бондианы MI6 Confidential и The James Bond Dossier опубликовали открытое письмо, в котором просили создателей перенести премьеру фильма.

«Всего лишь один человек, у которого может и не быть симптомов, способен заразить остальную аудиторию», — говорится в заявлении.

Мировая премьера фильма была запланирована на 31 марта. Она должна была пройти в Альберт-холле — концертном зале в Лондоне.