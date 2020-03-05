В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Олюнина 2009 года рождения, который 4 марта утром ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области вчера вечером, 4 марта.

Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины ее сын неоднократно оставлял место проживания и сам возвращался.

— На розыск ребенка ориентировано наряды патрульных полицейских, сотрудников Центрального отдела полиции и военных Национальной гвардии Украины, — сказано в сообщении.

Приметы: рост 137 см, вес 35 кг, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку, синюю шапку, джинсы.