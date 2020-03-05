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В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Олюнина 2009 года рождения, который 4 марта утром ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области вчера вечером, 4 марта.
Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины ее сын неоднократно оставлял место проживания и сам возвращался.
— На розыск ребенка ориентировано наряды патрульных полицейских, сотрудников Центрального отдела полиции и военных Национальной гвардии Украины, — сказано в сообщении.
Приметы: рост 137 см, вес 35 кг, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку, синюю шапку, джинсы.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102, — сообщили в полиции.
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В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Олюнина 2009 года рождения, который 4 марта утром ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области вчера вечером, 4 марта.
Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины ее сын неоднократно оставлял место проживания и сам возвращался.
— На розыск ребенка ориентировано наряды патрульных полицейских, сотрудников Центрального отдела полиции и военных Национальной гвардии Украины, — сказано в сообщении.
Приметы: рост 137 см, вес 35 кг, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку, синюю шапку, джинсы.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102, — сообщили в полиции.