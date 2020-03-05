Абсолютное большинство украинцев согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины — заботиться о доме и семье, а мужчины — зарабатывание денег.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Так, 83% респондентов согласны с мнением, что важнейшая задача женщины — заботиться о доме и семье. 75% опрошенных считают, что главная задача мужчины — зарабатывать деньги.

78% согласны с тем, что женщины чаще чем мужчины принимают решения, исходя из своих эмоций. 67% согласны с тем, что не допустимо, когда мужчины плачут (25% — не соглашаются), 68% согласны, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств (27% — не согласны).

С тезисом, что женщины меньше заинтересованы чем мужчины в занятии ответственных политических должностей согласны 51% (не согласны 34%). Зато с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике не согласны почти две трети опрошенных, согласны — четверть.

«Интересно, что с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, допустимость плача мужчин, меньшего количества свободы женщин из-за семейных обязанностей и меньшую заинтересованность женщин в занятии ответственных должностей соглашались чаще именно женщины, а не мужчины», — отметили в исследовании.

В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 февраля 2020.

Ранее сообщалось, что в Украине женщины получают заработную плату на 21% ниже, чем мужчины.