Вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

«По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области», — говорится в сообщении.

Черновицкая ОГА также рекомендовала приостановить работу детских садов и других дошкольных учебных заведений и отменить все массовые мероприятия.