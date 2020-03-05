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Вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.
«По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области», — говорится в сообщении.
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Вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.
«По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.