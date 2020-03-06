Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, инвестировавшего более 135 млн фунтов.

Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании. Ежегодно компания перевозила около 8 миллионов пассажиров.

Ранее сообщалось, что Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса. Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). Компания провела дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.