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Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании, пишет РБК-Украина.
Сообщается, что авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, инвестировавшего более 135 млн фунтов.
Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании. Ежегодно компания перевозила около 8 миллионов пассажиров.
Ранее сообщалось, что Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса. Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). Компания провела дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.
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Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании, пишет РБК-Украина.
Сообщается, что авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, инвестировавшего более 135 млн фунтов.
Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании. Ежегодно компания перевозила около 8 миллионов пассажиров.
Ранее сообщалось, что Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса. Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). Компания провела дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.