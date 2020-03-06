Суд приговорил к 2 годам тюрьмы срока жительницу Николаева, которая сообщила о ложном минировании сервисного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Сообщается, что в июле 2019 года обвиняемая принесла на ремонт в один из сервисных центров Николаева свой ноутбук. Однако ноутбук женщине в строк не вернули из-за чего, чтобы наказать сотрудников, она сообщила в полицию о минировании данного сервисного центра.

В суде женщина признала себя виновной в содеянном и искренне каялась.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 УК Украины и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Однако, согласно статье 75 УК Украины суд постановил освободить женщину от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Напомним, что в Киеве суд дал два года тюрьмы 33-летнему жителю Чернигова, который дал ложное сообщение о минировании станции метро.