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В Николаеве запустили одностороннее движение по улице Адмирала Макарова и улице Шевченко.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.
— По улице Адмирала Макарова на отрезке от улицы Московской до улицы Пушкинской, и по улице Шевченко от улицы Пушкинской до улицы Московской изменена организация дорожного движения - движение установлено в одну сторону, — сказано в сообщении.
Изменения в организации дорожного движения состоялись в соответствии с решением исполкома Николаевского городского совета № 1423 «О внесении дополнений в решение исполнительного комитета Николаевского городского совета от 25 ноября 2016 года №1089 «О внесении изменений в организацию дорожного движения на отдельных улицах города Николаева».
— Уважаемые водители, будьте внимательны по соблюдению требований дорожных знаков!, — отмечают в мэрии.
Напомним, в Николаеве полиция не согласовала исполкому левый поворот на Адмиральскую со стороны Соляных.
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В Николаеве запустили одностороннее движение по улице Адмирала Макарова и улице Шевченко.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.
— По улице Адмирала Макарова на отрезке от улицы Московской до улицы Пушкинской, и по улице Шевченко от улицы Пушкинской до улицы Московской изменена организация дорожного движения - движение установлено в одну сторону, — сказано в сообщении.
Изменения в организации дорожного движения состоялись в соответствии с решением исполкома Николаевского городского совета № 1423 «О внесении дополнений в решение исполнительного комитета Николаевского городского совета от 25 ноября 2016 года №1089 «О внесении изменений в организацию дорожного движения на отдельных улицах города Николаева».
— Уважаемые водители, будьте внимательны по соблюдению требований дорожных знаков!, — отмечают в мэрии.
Напомним, в Николаеве полиция не согласовала исполкому левый поворот на Адмиральскую со стороны Соляных.