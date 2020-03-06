В Николаеве запустили одностороннее движение по улице Адмирала Макарова и улице Шевченко.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

— По улице Адмирала Макарова на отрезке от улицы Московской до улицы Пушкинской, и по улице Шевченко от улицы Пушкинской до улицы Московской изменена организация дорожного движения - движение установлено в одну сторону, — сказано в сообщении.

Изменения в организации дорожного движения состоялись в соответствии с решением исполкома Николаевского городского совета № 1423 «О внесении дополнений в решение исполнительного комитета Николаевского городского совета от 25 ноября 2016 года №1089 «О внесении изменений в организацию дорожного движения на отдельных улицах города Николаева».

— Уважаемые водители, будьте внимательны по соблюдению требований дорожных знаков!, — отмечают в мэрии.

Напомним, в Николаеве полиция не согласовала исполкому левый поворот на Адмиральскую со стороны Соляных.