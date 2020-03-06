Об этом сообщает hromadske со ссылкой на западные СМИ.

Городская власть не согласна с таким решением и планирует обжаловать его. Там считают, что памятник противоречит правилу сохранения исторических памятников и будет мешать виду других сооружений.

«Коммунистический лидер Ленин олицетворяет насилие, подавление, террор и огромные человеческие страдания. Это делает его несовместимым с демократическим порядком в Германии. Это означает, что он является символом борьбы против отмены нашей демократии», — говорится в сообщении городского совета Гельзенкирхене.

Глава марксистско-ленинской партии Германии Габи Фехтнер заявила, что «Гельзенкирхен — город рабочих и Ленин подойдет ему».

Чугунный памятник будет 2,15 метра в высоту. Его построили в 1930-е годы в Советском Союзе. Немецкая партия приобрела статую у Чехии. Стоимость памятника не раскрывают.

Памятник Ленину откроют 14 марта в 150-летие со дня рождения политика.

Город Гельзенкирхен расположен в Рурской области. В нем проживает около 270 тысяч человек.

Напомним, 27 февраля в чешской столице состоялась церемония открытия площади имени российского оппозиционера Бориса Немцова. Депутаты городского совета Праги 24 февраля единодушно проголосовали за решение назвать именем российского оппозиционного политика площадь Pod kaštany («Под каштанами»), на которой находится посольство России в Чехии.