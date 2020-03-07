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Остров Майский в Очаковском районе Николаевской области планируют использовать для подготовки боевых пловцов.
Об этом в интервью Новинарня рассказал командующий Сил спецопераций Игорь Лунев.
— Возвращение к тому варианту Майского, который был в советское время - когда воинская часть была изолирована на острове, - мы не рассматриваем. В этом нет смысла, и это общая точка зрения и командование морского центра УСН, и высшего командования. Да, там нужен большой финансовый ресурс. А вот использовать Майский для мероприятий подготовки мы планируем и уже его используем, — сказал Игорь Лунев.
Он рассказал, что для проведения подготовки на острове будет обновлена материально-техническая базы Сил спецопераций.
— Во-первых, это восстановление собственно подготовки боевых пловцов. Имущество, используемое при этом, родом еще из 80-90-х годов. На протяжении всей нашей современной истории морской центр получал минимум. Сейчас ситуация меняется. Через государственный оборонный заказ мы «пробили» имущество. В основном, это водолазное снаряжение, так как для боевых пловцов оно является первоочередным, — рассказал Игорь Лунев.
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Остров Майский в Очаковском районе Николаевской области планируют использовать для подготовки боевых пловцов.
Об этом в интервью Новинарня рассказал командующий Сил спецопераций Игорь Лунев.
— Возвращение к тому варианту Майского, который был в советское время - когда воинская часть была изолирована на острове, - мы не рассматриваем. В этом нет смысла, и это общая точка зрения и командование морского центра УСН, и высшего командования. Да, там нужен большой финансовый ресурс. А вот использовать Майский для мероприятий подготовки мы планируем и уже его используем, — сказал Игорь Лунев.
Он рассказал, что для проведения подготовки на острове будет обновлена материально-техническая базы Сил спецопераций.
— Во-первых, это восстановление собственно подготовки боевых пловцов. Имущество, используемое при этом, родом еще из 80-90-х годов. На протяжении всей нашей современной истории морской центр получал минимум. Сейчас ситуация меняется. Через государственный оборонный заказ мы «пробили» имущество. В основном, это водолазное снаряжение, так как для боевых пловцов оно является первоочередным, — рассказал Игорь Лунев.
Ранее сообщалось, что Минобороны после аудитов направило в правоохранительные органы 167 материалов на сотни миллионов гривен убытков.