Остров Майский в Очаковском районе Николаевской области планируют использовать для подготовки боевых пловцов.

Об этом в интервью Новинарня рассказал командующий Сил спецопераций Игорь Лунев.

— Возвращение к тому варианту Майского, который был в советское время - когда воинская часть была изолирована на острове, - мы не рассматриваем. В этом нет смысла, и это общая точка зрения и командование морского центра УСН, и высшего командования. Да, там нужен большой финансовый ресурс. А вот использовать Майский для мероприятий подготовки мы планируем и уже его используем, — сказал Игорь Лунев.

Он рассказал, что для проведения подготовки на острове будет обновлена материально-техническая базы Сил спецопераций.

— Во-первых, это восстановление собственно подготовки боевых пловцов. Имущество, используемое при этом, родом еще из 80-90-х годов. На протяжении всей нашей современной истории морской центр получал минимум. Сейчас ситуация меняется. Через государственный оборонный заказ мы «пробили» имущество. В основном, это водолазное снаряжение, так как для боевых пловцов оно является первоочередным, — рассказал Игорь Лунев.

Ранее сообщалось, что Минобороны после аудитов направило в правоохранительные органы 167 материалов на сотни миллионов гривен убытков.