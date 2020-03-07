Вчера, 6 марта, во время видеоселекторного совещания начальник полиции Полтавской области Иван Выговский представил личному составу своих новых заместителей. Ими стали бывшие сотрудники николаевской полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

В частности, и.о. заместителем начальника ГУНП в Полтавской области — начальника следственного управления подполковника полиции назначен Артем Родыгин, который до назначения работал заместителем начальника следственного управления полиции Николаевской области.

И.о. заместителя начальника ГУНП в Полтавской области, начальником криминальной полиции стал полковник Андрей Гарастюк. Ранее он занимал должность помощника начальника ГУНП в Николаевской области.

Напомним, начальником Главного управления Нацполиции в Полтавской области стал полковник Иван Выговский. До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.