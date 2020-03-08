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Глава Черноморской ОТГ в Очаковском районе Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Оли Поляковой, в собственном исполнении.
Видеозапись опубликована на странице Андрея Дмитренко в Facebook.
Андрей Дмитренко пожелал женщинам почаще чувствовать себя королевами.
— Уважаемые, любимые наши женщины! Поздравляю Вас с наступающим праздником - Международным женским днем. Желаю Вам крепкого здоровья, добра, мира и согласия. И еще одно - чаще чувствовать себя королевами, — написал глава ОТГ.
Напомним, в 2017 году николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил женщин, работающих в Николаевской мэрии, по Skype.
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Глава Черноморской ОТГ в Очаковском районе Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Оли Поляковой, в собственном исполнении.
Видеозапись опубликована на странице Андрея Дмитренко в Facebook.
Андрей Дмитренко пожелал женщинам почаще чувствовать себя королевами.
— Уважаемые, любимые наши женщины! Поздравляю Вас с наступающим праздником - Международным женским днем. Желаю Вам крепкого здоровья, добра, мира и согласия. И еще одно - чаще чувствовать себя королевами, — написал глава ОТГ.
Напомним, в 2017 году николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил женщин, работающих в Николаевской мэрии, по Skype.