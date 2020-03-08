В окрестностях городской свалки, вблизи микрорайона Большая Корениха местные жители, волонтеры и работники коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» убрали мусор, который 24 февраля разнесло шквальным ветром.

Об этом идет речь в сюжете Суспільне.Миколаїв.

Анна Кондратьева учится в Национальном университете кораблестроения имени Адмирала Макарова. Девушка рассказівает, что и раньше принимала участие в подобных экологических мероприятиях.

— Кому-то нужно это делать. Я вижу, здесь немного желающих, а нам не тяжело. Если говорить обо мне и моей подруге, то мы собрали пять пакетов больших с мусором, а если всех, то наверняка пакетов 15 будет. Кроме пакетов много чего еще и бутылки стеклянные, и пластиковые, и обертки из-под конфет. Все, что мы в быту употребляем и потом выбрасываем на свалку, - сказала Анна Кондратьева.

Александра Мостовик работает в коммунальном предприятии «Николаевкоммунтранс». Женщина в течение двух часов работы вместе с коллегой собрала шесть пакетов на 200 литров с мусором.

— Большие трудности именно с пакетами. Их очень трудно снимать с деревьев. Деревья высокие, то есть на уровень своего роста мы достаем. Выше мы не можем достать, они очень трудно снимаются. Нас обеспечили рукавицами, обеспечили палками с насадками металлическими, то есть для того, чтобы нам было легче собирать пакеты или бумажки, но руками в перчатках мы собираем все вручную, - говорит Александра Мостовик.

Директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что в планах собрать 50 пакетов мусора на 200 литров.

— Мы используем все пакеты, затем загрузим на технику. Техника отвезет их на полигон для последующего захоронения, пересыпки землей, поэтому пока не выработаем пакеты, то работаем, - сказал Андрей Вецало.

По словам Андрея Вецало, в уборке мусора приняли участие около 50-ти человек.