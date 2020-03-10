Премьер-министра Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на The Guardian.

Правительство распространило карантинные меры в связи с коронавирусом на всю территорию Италии.

По всей Италии будет запрещено проведение массовых мероприятий, включая спортивные соревнования, похорона и свадьбы, будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы, дискотеки и пабы. Все школы и университеты будут закрыты до 3 апреля.

Конте заявил, что решение о закрытии страны на карантин вступит в силу во вторник, 10 марта.

Глава правительства Италии отметили, что ограничения в 60-миллионной стране были приняты, для того чтобы защитить граждан от эпидемии коронавируса, особенно из самых уязвимых категорий.

Ранее сообщалось, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на свидания с родственниками.