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Премьер-министра Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Об этом пишет Новое время со ссылкой на The Guardian.
Правительство распространило карантинные меры в связи с коронавирусом на всю территорию Италии.
По всей Италии будет запрещено проведение массовых мероприятий, включая спортивные соревнования, похорона и свадьбы, будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы, дискотеки и пабы. Все школы и университеты будут закрыты до 3 апреля.
Глава правительства Италии отметили, что ограничения в 60-миллионной стране были приняты, для того чтобы защитить граждан от эпидемии коронавируса, особенно из самых уязвимых категорий.
Ранее сообщалось, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на свидания с родственниками.
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Премьер-министра Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Об этом пишет Новое время со ссылкой на The Guardian.
Правительство распространило карантинные меры в связи с коронавирусом на всю территорию Италии.
По всей Италии будет запрещено проведение массовых мероприятий, включая спортивные соревнования, похорона и свадьбы, будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы, дискотеки и пабы. Все школы и университеты будут закрыты до 3 апреля.
Глава правительства Италии отметили, что ограничения в 60-миллионной стране были приняты, для того чтобы защитить граждан от эпидемии коронавируса, особенно из самых уязвимых категорий.
Ранее сообщалось, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на свидания с родственниками.