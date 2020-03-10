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В полиции открыли уголовное дело по факту разбойного налета на дом начальника управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака, в результате которого пострадали хозяин и его супруга Инна.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, в ночь с понедельника на вторник, 10 марта, двое неизвестных ворвались в частный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Леваневский» в Николаеве, избили хозяина и выстрелили в находившуюся там женщину.
В полиции сообщают, что по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 4 статьи 187 УК Украины «Разбой», а также по части 1 статьи 15 пункту 6 части 2 статьи 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
— Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания, - сказано в сообщении.
Напомним, что на Николаевщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко».
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В полиции открыли уголовное дело по факту разбойного налета на дом начальника управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака, в результате которого пострадали хозяин и его супруга Инна.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, в ночь с понедельника на вторник, 10 марта, двое неизвестных ворвались в частный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Леваневский» в Николаеве, избили хозяина и выстрелили в находившуюся там женщину.
В полиции сообщают, что по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 4 статьи 187 УК Украины «Разбой», а также по части 1 статьи 15 пункту 6 части 2 статьи 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
— Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания, - сказано в сообщении.
Напомним, что на Николаевщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко».