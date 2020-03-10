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Жительница Николаева Инна Подымака, получившая огнестрельные ранения в живот при попытке ограбления ее дома в Заводском районе, нуждается в срочной помощи.
Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Завтра утром, 11 марта, ей необходимо 20 литров крови II+ группы.
Близкие пострадавшей обращаются к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи.
Сдать кровь можно на областной станции переливания крови по адресу переулок Радио, 2. Медработникам необходимо сообщить, что кровь для Инны Подымаки.
Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 10 марта, двое неизвестных ворвались в частный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Леваневский» в Николаеве, избили хозяина и выстрелили в его супругу.
Жертвами разбойного нападения стали начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака и его супруга Инна. На момент нападения в доме также были мать Валерия Подымаки и его ребенок.
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Жительница Николаева Инна Подымака, получившая огнестрельные ранения в живот при попытке ограбления ее дома в Заводском районе, нуждается в срочной помощи.
Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Завтра утром, 11 марта, ей необходимо 20 литров крови II+ группы.
Близкие пострадавшей обращаются к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи.
Сдать кровь можно на областной станции переливания крови по адресу переулок Радио, 2. Медработникам необходимо сообщить, что кровь для Инны Подымаки.
Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 10 марта, двое неизвестных ворвались в частный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Леваневский» в Николаеве, избили хозяина и выстрелили в его супругу.
Жертвами разбойного нападения стали начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака и его супруга Инна. На момент нападения в доме также были мать Валерия Подымаки и его ребенок.