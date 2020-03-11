Министр фиинансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и прогонозировать его развитие практически невозможно.

Об этом сообщает ERR.

— Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать, - сказал Хельме во вторник вечером в передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.

По словам министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации.

— Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой видимости, как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца, - сказал Мартин Хельме.

По его словам, западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

— Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул, - пояснил министр финансов.

По словам Хельме, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов.

— Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя, - сказал министр финансов.

Министерство финансов пока не видит аномалий и негативных индикаторов в налоговых поступлениях, но к этому теперь нужно быть готовым. По словам Хельме, один из вариантов помощи предприятиям, причем самый быстрый - снижение налогов, хотя бы на короткое время или же для конкретного сектора.

— Это мы можем сделать сразу, это как стимулирующий укол в вену. В каком бы размере мы это не сделали - 100, 200, 500 миллионов - это сразу попадет в экономику, - сказал он.

Напомним, паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвал цен на нефть привели к повышенному спросу на иностранную валюту на межбанковских торгах в Украине.