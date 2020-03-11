Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти через границу более 10 тысяч медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается, что пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажника иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились более 10 тысяч одноразовых медицинских масок.

— Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Напомним, военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы «Дюла» Мукачевского отряда ночью предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок.