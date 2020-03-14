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В Одесской области сотрудники государственной пограничной службы Украины ликвидировали канал поставки амфетамина в Австралию.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.
— Установили и задокументировали факт совершения контрабанды амфетамина в Австралию с помощью почтового оператора Украины, - сказано в сообщении.
Сообщается, что украинцу, поставлявшему амфетамин в Австралию, объявили о подозрении в организации контрабанды наркотиков по ряду статей. В частности, по статьям 305, 307, 311, 313 УК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Меры досудебного расследования продолжаются.
Напомним, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.
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В Одесской области сотрудники государственной пограничной службы Украины ликвидировали канал поставки амфетамина в Австралию.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.
— Установили и задокументировали факт совершения контрабанды амфетамина в Австралию с помощью почтового оператора Украины, - сказано в сообщении.
Сообщается, что украинцу, поставлявшему амфетамин в Австралию, объявили о подозрении в организации контрабанды наркотиков по ряду статей. В частности, по статьям 305, 307, 311, 313 УК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Меры досудебного расследования продолжаются.
Напомним, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.