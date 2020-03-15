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Павлик Татарчук из Николаева нуждается в срочной помощи.
Об этом сообщает «Прямой».
Недавно трехлетнему Павлику был поставлен страшный диагноз: нейробластома четвертой степени с многочисленными местастазами. В Украине шансы преодолеть такую болезнь мизерные.
Мама Павлика, Ирина Татарчук, с помощью волонтеров, обратилась в клинику Барселоны.
Реквизиты для помощи мальчику:
«ПриватБанк»:
4731 1856 1858 1760 грн;
5457 0822 2185 3240 грн;
4731 1856 1858 1877 eur;
4149 4991 1569 6781 usd (мама — Татарчук Ирина Анатольевна).
«Ощадбанк»:
4790 7299 1241 6526 грн (мама — Татарчук Ирина Анатольевна).
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Павлик Татарчук из Николаева нуждается в срочной помощи.
Об этом сообщает «Прямой».
Недавно трехлетнему Павлику был поставлен страшный диагноз: нейробластома четвертой степени с многочисленными местастазами. В Украине шансы преодолеть такую болезнь мизерные.
Мама Павлика, Ирина Татарчук, с помощью волонтеров, обратилась в клинику Барселоны.
Реквизиты для помощи мальчику:
«ПриватБанк»:
4731 1856 1858 1760 грн;
5457 0822 2185 3240 грн;
4731 1856 1858 1877 eur;
4149 4991 1569 6781 usd (мама — Татарчук Ирина Анатольевна).
«Ощадбанк»:
4790 7299 1241 6526 грн (мама — Татарчук Ирина Анатольевна).