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Украинцы рискуют застрять за границей. Призыв властей успеть добраться домой до

«Все, что мы воспринимали как должное, вдруг стало невозможным»: как жители Италии реагируют на карантин

Италия на карантине из-за крупнейшей в Европе и второй по масштабам в мире всп

Ольга Токарюк, hromadske