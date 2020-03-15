|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|17:59
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:08
|Заход солнца:
|18:04
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.95 грн
|26.89 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.95 грн
Ford Motor останавливает на неделю работу своего предприятия в Валенсии после того, как у трех сотрудников был выявлен новый коронавирус.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
«На заводе Ford в Валенсии за последние 24 часа выявлено три случая COVID-19 », - рассказал представить компании.
Предприятие закроется на неделю с 16 марта. Инфицированные будут изолированы.
Отмечается, что на этом заводе Ford Motor заняты более 7 тысяч рабочих. Они собирают в Валенсии свыше 400 тысяч автомобилей в год.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид — 3544.
В субботу Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Также в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистовАлександр Максименко
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Ford Motor останавливает на неделю работу своего предприятия в Валенсии после того, как у трех сотрудников был выявлен новый коронавирус.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
«На заводе Ford в Валенсии за последние 24 часа выявлено три случая COVID-19 », - рассказал представить компании.
Предприятие закроется на неделю с 16 марта. Инфицированные будут изолированы.
Отмечается, что на этом заводе Ford Motor заняты более 7 тысяч рабочих. Они собирают в Валенсии свыше 400 тысяч автомобилей в год.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид — 3544.
В субботу Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Также в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.