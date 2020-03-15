Ford Motor останавливает на неделю работу своего предприятия в Валенсии после того, как у трех сотрудников был выявлен новый коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

«На заводе Ford в Валенсии за последние 24 часа выявлено три случая COVID-19 », - рассказал представить компании.

Предприятие закроется на неделю с 16 марта. Инфицированные будут изолированы.

Отмечается, что на этом заводе Ford Motor заняты более 7 тысяч рабочих. Они собирают в Валенсии свыше 400 тысяч автомобилей в год.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид — 3544.

В субботу Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.

Также в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.