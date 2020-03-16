В Министерстве иностранных дел знают о всех украинцах, которые находятся в самых отдаленных уголках мира и не могут вернуться в Украину из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Дмитрий Кулеба отметил, что по его поручению украинские посольства будут проводить переговоры с правительствами государств, где застряли украинцы, чтобы минимизировать финансовые последствия просрочки разрешений на пребывание в этих странах.

— Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания. Количество проблем значительно превышает количество людей, которые могут эти проблемы решить. Никто не будет забыт. Мы всем поможем, - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что из-за угрозы распространения вирусной инфекции COVID-19 Центры предоставления административных услуг в Николаеве временно ограничили свою работу.