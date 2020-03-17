17 марта специалисты коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» демонтировали 36-метровую трубу с нерабочей котельной возле школы № 19.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Под руководством главного инженера Кирилла Куприя была удачно проведена сложная и опасная работа по демонтажу 36-метровой дымовой трубы, диаметр — ДУ-400. Трубу, которая несла потенциальную угрозу из-за неустойчивости конструкции, демонтировали с нерабочей котельной на улице Передовой вблизи Николаевской ООШ I-III ступеней № 19», — говорится в сообщении.

Решение о демонтаже было принято, чтобы обезопасить людей, а именно — учеников и учителей школы, на территории которой и находится нерабочая котельная.

Сама труба в дальнейшем задействована не будет. Работы проводились с привлечением специализированной техники.

Напомним, 28 февраля Администрация Ингульского района провела принудительный демонтаж 20 временных сооружений по улице Космонавтов на углу проспекта Богоявленского, на рынке «Южный».