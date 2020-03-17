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17 марта специалисты коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» демонтировали 36-метровую трубу с нерабочей котельной возле школы № 19.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Под руководством главного инженера Кирилла Куприя была удачно проведена сложная и опасная работа по демонтажу 36-метровой дымовой трубы, диаметр — ДУ-400. Трубу, которая несла потенциальную угрозу из-за неустойчивости конструкции, демонтировали с нерабочей котельной на улице Передовой вблизи Николаевской ООШ I-III ступеней № 19», — говорится в сообщении.
Решение о демонтаже было принято, чтобы обезопасить людей, а именно — учеников и учителей школы, на территории которой и находится нерабочая котельная.
Сама труба в дальнейшем задействована не будет. Работы проводились с привлечением специализированной техники.
Напомним, 28 февраля Администрация Ингульского района провела принудительный демонтаж 20 временных сооружений по улице Космонавтов на углу проспекта Богоявленского, на рынке «Южный».
17 марта специалисты коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» демонтировали 36-метровую трубу с нерабочей котельной возле школы № 19.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Под руководством главного инженера Кирилла Куприя была удачно проведена сложная и опасная работа по демонтажу 36-метровой дымовой трубы, диаметр — ДУ-400. Трубу, которая несла потенциальную угрозу из-за неустойчивости конструкции, демонтировали с нерабочей котельной на улице Передовой вблизи Николаевской ООШ I-III ступеней № 19», — говорится в сообщении.
Решение о демонтаже было принято, чтобы обезопасить людей, а именно — учеников и учителей школы, на территории которой и находится нерабочая котельная.
Сама труба в дальнейшем задействована не будет. Работы проводились с привлечением специализированной техники.
Напомним, 28 февраля Администрация Ингульского района провела принудительный демонтаж 20 временных сооружений по улице Космонавтов на углу проспекта Богоявленского, на рынке «Южный».