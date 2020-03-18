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Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, потеряв около 17% на этой неделе на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Фьючерсы на нефть марки Brent в среду, 18 марта, снизились на 1,3% до 28,35 долларов за, а WTI - на 2,3% до 26,3 долларов.
— Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более острым, - говорится в обзоре Goldman Sachs, в котором прогнозируется падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.
Банк также ожидает сокращения спроса на 8 млн баррелей в сутки к концу марта в связи с пандемией коронавируса и годовым снижением в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки, что окажется рекордным.
Стремясь поддержать экономику, богатые страны мира готовятся потратить триллионы долларов на расходы, чтобы уменьшить последствия вспышки коронавируса, а также ввести социальные ограничения, которых не было со времен Второй мировой войны.
Влияние на спрос на нефть начинает проявляться в официальной статистике. Японское торговое бюро заявило в среду, что импорт нефти в третью по величине экономику мира упал на 9% по сравнению с годом ранее в феврале.
Ценовая война разразилась на фоне сокращения спроса после развала соглашения об ограничении поставок между ОПЕК и основными производителями, включая Россию, известной как ОПЕК+.
Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадхбан попросил ОПЕК помочь "срочно провести" внеочередные встречи группы ОПЕК+, чтобы обсудить все возможные пути, чтобы сбалансировать рынок нефти.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 30 долларов за баррель, впервые с начала 2016 года.
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, потеряв около 17% на этой неделе на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Фьючерсы на нефть марки Brent в среду, 18 марта, снизились на 1,3% до 28,35 долларов за, а WTI - на 2,3% до 26,3 долларов.
— Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более острым, - говорится в обзоре Goldman Sachs, в котором прогнозируется падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.
Банк также ожидает сокращения спроса на 8 млн баррелей в сутки к концу марта в связи с пандемией коронавируса и годовым снижением в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки, что окажется рекордным.
Стремясь поддержать экономику, богатые страны мира готовятся потратить триллионы долларов на расходы, чтобы уменьшить последствия вспышки коронавируса, а также ввести социальные ограничения, которых не было со времен Второй мировой войны.
Влияние на спрос на нефть начинает проявляться в официальной статистике. Японское торговое бюро заявило в среду, что импорт нефти в третью по величине экономику мира упал на 9% по сравнению с годом ранее в феврале.
Ценовая война разразилась на фоне сокращения спроса после развала соглашения об ограничении поставок между ОПЕК и основными производителями, включая Россию, известной как ОПЕК+.
Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадхбан попросил ОПЕК помочь "срочно провести" внеочередные встречи группы ОПЕК+, чтобы обсудить все возможные пути, чтобы сбалансировать рынок нефти.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 30 долларов за баррель, впервые с начала 2016 года.