Семь крупнейших технологических компаний объединились для совместной борьбы против дезинформации и мошенничества во время пандемии коронавируса. В группу вошли Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter, YouTube.

Об этом сообщает Лига.

— Мы вместе работаем над усилиями по реагированию на COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также вместе боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, продвигая на наших платформах контент от властей и обмениваясь критическими обновлениями в сотрудничестве с правительственными организациями здравоохранения по всему миру. Мы приглашаем присоединиться к нам другие компании, - сообщается в послании.

Чем конкретно будет заниматься группа и как изменятся существующие правила модерации контента пока неизвестно.

Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.