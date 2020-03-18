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Семь крупнейших технологических компаний объединились для совместной борьбы против дезинформации и мошенничества во время пандемии коронавируса. В группу вошли Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter, YouTube.
Об этом сообщает Лига.
— Мы вместе работаем над усилиями по реагированию на COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также вместе боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, продвигая на наших платформах контент от властей и обмениваясь критическими обновлениями в сотрудничестве с правительственными организациями здравоохранения по всему миру. Мы приглашаем присоединиться к нам другие компании, - сообщается в послании.
Чем конкретно будет заниматься группа и как изменятся существующие правила модерации контента пока неизвестно.
Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
Семь крупнейших технологических компаний объединились для совместной борьбы против дезинформации и мошенничества во время пандемии коронавируса. В группу вошли Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter, YouTube.
Об этом сообщает Лига.
— Мы вместе работаем над усилиями по реагированию на COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также вместе боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, продвигая на наших платформах контент от властей и обмениваясь критическими обновлениями в сотрудничестве с правительственными организациями здравоохранения по всему миру. Мы приглашаем присоединиться к нам другие компании, - сообщается в послании.
Чем конкретно будет заниматься группа и как изменятся существующие правила модерации контента пока неизвестно.
Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.