Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, количество желающих вернуться резко возросла.

— Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи, - сказал Андрей Мельник.

В течение дня 18 марта удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) до Киева (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: рейсы будут в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.

Кроме того, посольство работает над вопросом железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.