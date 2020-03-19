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Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, количество желающих вернуться резко возросла.
— Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи, - сказал Андрей Мельник.
В течение дня 18 марта удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) до Киева (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: рейсы будут в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.
Кроме того, посольство работает над вопросом железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.
Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, количество желающих вернуться резко возросла.
— Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи, - сказал Андрей Мельник.
В течение дня 18 марта удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) до Киева (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: рейсы будут в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.
Кроме того, посольство работает над вопросом железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.