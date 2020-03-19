Первомайский районный суд отправил за решетку на 5 месяцев и 5 дней жителя Первомайска, который более полугода избивал свою жену.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В прокуратуре отмечают, что в суде доказана вина 57-летнего жителя. Первомайск в совершении домашнего насилия в отношении своей бывшей жены.

— Так, злоумышленник, в период с мая по ноябрь 2019 года, систематически совершал психологическое и физическое домашнее насилие в отношении женщины, заключавшееся в унижении ее чести, достоинства и ухудшении ее жизни, а также физическом страдании, которое сопровождалось нанесением ей телесных повреждений. Его действия квалифицированы по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие), - сказано в сообщении.

Первомайским районный суд поддержал принципиальную позицию местной прокуратуры — мужчину признали виновным в совершении преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев 5 дней.

В ноябре 2019 года в Киеве был впервые осужден мужчина, который систематически издевался над женой, его засудили к 3 месяцам ареста.