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Первомайский районный суд отправил за решетку на 5 месяцев и 5 дней жителя Первомайска, который более полугода избивал свою жену.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре отмечают, что в суде доказана вина 57-летнего жителя. Первомайск в совершении домашнего насилия в отношении своей бывшей жены.
— Так, злоумышленник, в период с мая по ноябрь 2019 года, систематически совершал психологическое и физическое домашнее насилие в отношении женщины, заключавшееся в унижении ее чести, достоинства и ухудшении ее жизни, а также физическом страдании, которое сопровождалось нанесением ей телесных повреждений. Его действия квалифицированы по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие), - сказано в сообщении.
Первомайским районный суд поддержал принципиальную позицию местной прокуратуры — мужчину признали виновным в совершении преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев 5 дней.
В ноябре 2019 года в Киеве был впервые осужден мужчина, который систематически издевался над женой, его засудили к 3 месяцам ареста.
Первомайский районный суд отправил за решетку на 5 месяцев и 5 дней жителя Первомайска, который более полугода избивал свою жену.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре отмечают, что в суде доказана вина 57-летнего жителя. Первомайск в совершении домашнего насилия в отношении своей бывшей жены.
— Так, злоумышленник, в период с мая по ноябрь 2019 года, систематически совершал психологическое и физическое домашнее насилие в отношении женщины, заключавшееся в унижении ее чести, достоинства и ухудшении ее жизни, а также физическом страдании, которое сопровождалось нанесением ей телесных повреждений. Его действия квалифицированы по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие), - сказано в сообщении.
Первомайским районный суд поддержал принципиальную позицию местной прокуратуры — мужчину признали виновным в совершении преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев 5 дней.
В ноябре 2019 года в Киеве был впервые осужден мужчина, который систематически издевался над женой, его засудили к 3 месяцам ареста.