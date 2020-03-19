Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил стриминговым сервисам отказаться от HD разрешения на время карантина из-за пандемии Covid-19. По его словам, это позволит гарантировать доступ в интернет всем пользователям.

Важный телефонный разговор с Ридом Хастингсом, главой Netflix. Чтобы победить Covid-19, мы остаёмся дома. Дистанционная работа и стриминговые сервисы сильно помогают, но инфраструктура может испытывать нагрузку. Чтобы гарантировать доступ к интернету всем, давайте перейдём на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости, - заявил Тьерри Бретон .

Financial Times утверждает, что инфраструктура ЕС рассчитана на вечерние скачки трафика, а из-за пандемии Covid-19 нагрузка увеличилась и в дневные часы. Газета приводит статистику Telecom Italia, согласно которой в выходные трафик в Италии вырос на 75% после введения карантина в стране. Рост трафика отметили в Швеции, Испании и других странах.

Также о проблеме высказался исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, отметив, что число вызовов в приложениях WhatsApp и Messenger удвоилось, а трафик превышает ежегодные всплески, которые обычно наблюдаются в канун Нового года.

Представитель Netflix в разговоре с FT признал, что потенциально проблема существует. Однако он заверил, что есть инструменты, которые позволят с ней справиться.

По данным ВОЗ, к 19 марта в мире более 200 тысяч человек, заболевших Covid-19, более восьми тысяч человек умерли от него.

Напомним, что за сутки правоохранители составили 32 административных протокола о нарушении правил карантина людей.