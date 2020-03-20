Махинации в ходе выполнения договора на поставку дизтоплива в ГП «Морской торговый порт «Южный» нанесли бюджету ущерб почти на 8,6 миллионов гривен.

Об этом сообщает 368.media.

Так, Речь 28 февраля 2019 года между ГП «Морской торговый порт «Южный», которое на тот момент возглавлял Анатолий Яблуновский и одесским ООО «Евростандарт» была заключена сделка, по договору которой фирма должна была поставить в порт 3,7 тысяч тонн дизельного топлива на 101,6 миллионов гривен и 120 тонн бензина марки «А-95 Евро» на общую сумму 3,9 миллионов гривен. До середины ноября 2019 года в договоре появилось девять дополнительных соглашений, по которым количество дизельного топлива и бензина уменьшили якобы из-за роста цен на рынке.

В целом, в итоге порт получил на 711,5 тонны меньше дизтоплива и почти на 11 тонн меньше бензина. Общую стоимость договора для маскировки при этом снизили со 105,5 миллионов до 96,9 миллионов гривен. По данным следствия, порт получил ущерб в размере 8 миллионов гривен, за счет незаконных дополнительных соглашений и уменьшения объемов поставки топлива. Все дополнительные соглашения от имени порта подписывал глава тендерного комитета и замдиректора порта по экономике Сергей Ковшар.

Стоит также отметить, что на тот момент ООО «Евростандарт» выполняло еще один контракт на поставку дизтоплива, но никаких дополнительных соглашений при этом с покупателем не заключал.

— Одесская фирма «Евростандарт» заказы от украинских портов получает регулярно и оформлено на одесситку Светлану Самсонову, ей ранее также принадлежало ныне ликвидированное ООО «Пилигрим-Плюс», которое тоже пользовалось популярностью у руководства портов и в 2008-2011 годах выиграло на тендерах 378,6 млн гривен. Прямо Самсонова и ее «Евростандарт» не связаны ни с кем из известных бизнесменов или публичных и политических деятелей, но фирма является одним из крупнейших покупателей топлива у ООО «Фирма Фидея», входящей в группу «Трейд Коммодити» Александра Грановского и Андрея Адамовского, - отмечает издание.

Напомним, следственное управление полиции Одесской области спустя год возобновило расследование о захвате земель порта Южный.