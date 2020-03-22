В Первомайске Николаевской области местная швейная фабрика «Санта Украина» начала шить медицинские маски.

Об этом сообщил Евгений Дырдин в Facebook.

Отмечается, что из произведенных 30 тысяч масок 3 тысячи передали в качестве благотворительности жителям города.

— В тот же день, когда было заявлено о карантине, мы, по собственной инициативе, начали изготавливать маски. При этом на первых порах из сырья, которое было в наличии, а затем, в очень короткий срок закупили все необходимое и сейчас, за четыре дня изготовили более тридцати тысяч. При этом, более 3 тысяч передано населению города в качестве благотворительной помощи. Процесс изготовления продолжается, - говорится в сообщении.